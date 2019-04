Albissola Marina, quasi duemila persone per il “Festival Scienza & Ambiente”

Albissola Marina. Dal 25 al 31 marzo Albissola Marina ha ospitato, presso il MuDA, il “Festival Scienza & Ambiente”: un evento di divulgazione scientifica ampio e diversificato, dedicato ai grandi temi dei rifiuti, dell’energia e della tutela del mare.

Poco meno di 2.000 persone hanno visitato gli eventi del festival durante la settimana espositiva e nel fine settimana.

Commenta l’assessore all’ambiente Luisa Siccardi che ha sempre creduto fortemente in questa idea: “Esprimo grande soddisfazione per un evento che, partito già con buoni risultati nell’edizione 2018, quest’anno ha davvero colto nel segno. Quasi 2.000 persone, tra bambini ed adulti, sono arrivate ad Albissola Marina da tutta la Liguria, molte anche dal Piemonte, Torino in testa, richiamate da questo Festival. Sono orgogliosa degli ospiti che lo hanno animato, con conferenze leggere, ma dai contenuti straordinariamente attuali, forti e di altissimo livello”.

“Ringrazio Irene Audrito e Riccardo Bertaglia dell’Associazione Ottobre Scienza, anima di queste giornate, che hanno saputo coinvolgere il pubblico ed organizzare un Festival degno di una grande città. Mi piace ricordare che da quest’anno abbiamo un nuovo logo, ideato ed illustratoci da una bravissima allieva del Liceo artistico di Savona, così come degli di plauso sono stati gli allievi del liceo scientifico Grassi e del liceo artistico Martini-Chiabrera di Savona, che in alternanza scuola-lavoro hanno saputo animare le giornate con impegno ammirevole, preparazione e competenza, bravi davvero. Un doveroso ringraziamento va inoltre al CEA Riviera del Beigua ed al suo instancabile staff di lavoro, alle aziende ed a tutti gli operatori coinvolti, ognuno per la sua parte. Mi piace definire questo progetto un Festival di ragazzi, che parla alle nuove generazioni, e non solo, e che diventerà appuntamento fisso della primavera albissolese”.

Per le cinque giornate infrasettimanali il festival è stato visitato da oltre 30 classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, provenienti dalla provincia di Savona e dal Piemonte, che hanno partecipato ai laboratori interattivi “Un bidone di energia” e “Energeticamente”. Gli speciali animatori dei laboratori sono stati gli studenti del liceo scientifico “Orazio Grassi” di Savona, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro . Gli studenti del liceo artistico Martini-Chiabrera di Savona hanno realizzato il materiale promozionale cartaceo e multimediale, ideando anche un logo specifico per l’evento, e collaborato alla promozione.

Il fine settimana è stato dedicato alla partecipazione della cittadinanza e delle famiglie: quasi 700 persone tra adulti e bambini che, oltre a sperimentare i laboratori, hanno assistito alla conferenza di chiusura del festival, “Balene in un mare… di plastica”. I due relatori, Sabina Airoldi, direttore di progetto dell’ Istituto Tethys e Franco Borgogno, giornalista scientifico, hanno mostrato immagini emozionanti e significative che hanno offerto molti spunti di riflessione. Sabina Airoldi ha infatti presentato il Santuario Pelagos ed i mammiferi marini che lo abitano, uno straordinario tesoro di biodiversità immediatamente di fronte alle nostre coste; il contributo di Franco Borgogno ha evidenziato uno dei rischi più pressanti e insidiosi per gli ecosistemi marini, ovvero l’invasione di plastiche e microplastiche, ormai presenti in tutti i mari a livello planetario.

Nell’ambito della conferenza è stato presentato il capodoglio “Onda”, individuato durante le campagne dell’Istituto Tethys e “adottato” dai bambini delle attuali classi 5A e 5B della scuola primaria del Comune di Albissola Marina, che gli hanno dato il nome, nell’ambito del progetto Eco-Schools Italia: un modo per responsabilizzare ancora di più nel difendere e rispettare il nostro mare, creando con esso un legame emotivo forte.

L’evento è stato organizzato dalla rete Ottobre Scienza di Torino con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina e con la collaborazione del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Cooperativa Progetto Città .

Altri partners del progetto sono: European Research Institute, Istituto Tethys, AIF-Associazione per l’Insegnamento della Fisica di Settimo Torinese, Mat4Treat project. Gli eventi sono stati realizzati anche nell’ambito del programma Eco-Schools FEE e delle iniziative legate alla carta di partenariato del Santuario Pelagos.

Hanno inoltre collaborato: Cosmo3D, Felfil, Iplom SpA