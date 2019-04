Albissola Marina, le sorelle Maisano donano tre opere dello scultore Edoardo Alfieri

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina ha accolto la donazione di tre opere d’arte dello scultore Edoardo Alfieri (1913-1998), grande protagonista del secolo scorso. Si è svolta in Comune la piccola cerimonia di consegna con l’intento di future collaborazioni e la possibilità di una mostra di alcune opere dell’artista nei prossimi anni.

La donazione, ricevuta dalle sorelle Stefania e Silvana Maisano, eredi universali dell’artista, è di particolare importanza per il Comune di Albissola Marina, che dal 2011 si è dotato di un originale strumento di valorizzazione e salvaguardia del suo patrimonio artistico: il MuDA Museo Diffuso Albisola.

Edoardo Alfieri, infatti, non è solo un artista e uno scultore tra i più rappresentativi del panorama nazionale del secondo novecento, ma avendo lavorato prevalentemente a Genova, con frequenti incursioni nei laboratori ceramici albissolesi, costituisce un esemplare caso del fenomeno culturale che ha preso piede in Albissola nel secolo scorso.

La donazione consiste in tre pezzi unici realizzati da Alfieri nel 1962 appositamente per il territorio di Albissola. Era consuetudine all’epoca, come è noto, abbellire le strade cittadine da fregi architettonici in ceramica realizzati da importanti artisti presso le botteghe ceramiche del territorio. Alfieri progettò un intervento che non fu mai realizzato, e adesso i tre bozzetti originali (una ceramica e due disegni ad acquerello) tornano simbolicamente e fisicamente ad Albissola Marina grazie alla generosità di Stefania e Silvana Maisano.

Le due sorelle, assistenti, amiche ed eredi del maestro Alfieri, sono anch’esse artiste scultrici con importanti esperienze internazionali, e il loro rispetto e amore per Alfieri e per Albissola si concretizza ora con l’inclusione di queste tre opere nelle collezioni del Museo Diffuso di Albissola Marina, che fino a questo momento non godevano del nome di Edoardo Alfieri.

Le stesse verranno esposte al MuDA – Centro Esposizioni di via dell’Oratorio dove sono in corso lavori di manutenzione per l’allestimento delle collezioni civiche comunali, inaugurazione prevista in data 18 Maggio 2019.