Albissola, alcol servito a minori: sospesa per tre giorni la licenza ad un bar

Albissola Marina. Licenza sospesa per tre giorni. E’ il provvedimento che ieri i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno notificato ad un locale di Albissola Marina, il bar Testa, a due passi dal Comune.

Ad emettere il provvedimento (ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), attraverso un decreto, è stato il Questore di Savona Giannina Roatta.

A far scattare la sospensione per tre giorni è stata una segnalazione dei carabinieri della stazione di Albisola che, nelle scorse settimane, hanno controllato il locale con dei militari in borghese. Gli uomini dell’Arma hanno monitorato il bar ed hanno rilevato che, in quattro occasioni, sono stati serviti alcolici a minori di diciotto anni (due di loro avevano meno di sedici anni). Di qui il provvedimento emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica.