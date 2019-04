Albisola Superiore, Ottonello si ricandida: “Mi spingono passione ed entusiasmo, credo in Garbarini”

Albisola Superiore. L’assessore al turismo uscente di Albisola Superiore, Luca Ottonello, è pronto a ricandidarsi per la prossima tornata amministrativa.

Quali sono state le motivazioni e i propositi che lo hanno spinto a intraprendere nuovamente l’avventura elettorale ce lo spiega così: “Credo che si debba fare i conti con la passione e l’entusiasmo che si sentono dentro e continuare a diffonderli a favore della propria città. Cinque anni fa sono stato catapultato in questa dimensione alla prima esperienza ed è stato un percorso stimolante e arricchente. E’ stato quindi naturale decidere di proseguire, credere in un progetto, in una squadra e in un candidato con il quale portare avanti questa avventura”.

Nel 2014 Ottonello si era candidato nella lista del sindaco Franco Orsi mentre in questa tornata elettorale invece correrà con l’attuale vicesindaco e assessore Maurizio Garbarini: “Albisola saluta una stagione amministrativa fortunata. Credo che il comune abbia avuto la fortuna di aver avuto un primo cittadino come Orsi per la sua preparazione amministrativa, normativa e politica. Cambiano i tempi, le situazioni e Albisola ha bisogno di concretezza, praticità e serietà e credo che non ci fosse miglior candidato di Maurizio Garbarini, una persona sempre presente sul territorio che i cittadini conoscono personalmente”.

Garbarini è “uno che stringe la mano alle persone e dice loro la verità sulle cose che si possono o non si possono fare al momento – prosegue Ottonello – Ho deciso quindi di proseguire questa esperienza ricandidandomi a sostegno di Garbarini Sindaco perchè in questi anni ho potuto imparare da lui la qualità dell’affidabilità e della concretezza. Maurizio è una persona preparata e competente che dopo 10 anni di amministrazione e più di 30 anni di lavoro nella Pubblica Amministrazione conosce come funziona la macchina burocratica, quali sono le cose facilmente realizzabili e quelle alle quali si deve lavorare per ottenere risultati nel tempo. Credo che questo sia il miglior punto di partenza, la città ha bisogno di risposte vere, sincere e fattibili”.

La bagarre elettorale in attesa del voto del 26 maggio sta per prendere quota e la sfida è rivolta a Marino Baccino con la sua “Passione in Comune” e Stefania Scarone del Movimento 5 Stelle: “La affrontiamo con un candidato che sarà un nuovo sindaco e una lista composta da due terzi di novità – rimarca Ottonello – Volti nuovi, idee giovani che potranno dare una risposta alla città al passo con i tempi: cose da fare pratiche, dalla viabilità, al traffico, agli spazi verdi, alla cura della città, senza dimenticare l’identità turistica da consolidare per Albisola”. Il tutto, conclude, “senza dare vita a un libro dei sogni fantastico, ma bensì ad un elenco di cose fattibili. Noi siamo per proporre non per criticare: guardiamo al nostro percorso, gli albisolesi hanno bisogno che vengano fatte le cose e noi lo faremo perchè abbiamo a cuore la nostra città”.