Albisola Superiore, ecco la lista del MoVimento 5 Stelle

Albisola Superiore. Ecco i componenti della lista MoVimento Cinque Stelle ad Albisola Superiore, che parteciperanno alla campagna elettorale insieme alla candidata sindaco Stefania Scarone 57 anni, Laureata in Economia e Commercio, Docente di Economia Aziendale presso I.I.S. Boselli-Alberti di Savona, Funzione strumentale per l’orientamento.

Con lei saranno in lista: Amerio Paola, 53 anni, Laurea in Economia e Commercio, Docente di Economia Aziendale presso I.I.S. Boselli-Alberti di Savona, collaboratore del dirigente scolastico; Carle Lorenzo Piero, 70 anni, Tecnico Informatico in pensione; Cubeddu Francesco, 55 anni, impiegato alle poste; Cuvato Roberto, 42 anni, ex palombaro/sommozzatore, commerciante; Dostuni Ilaria, 22 anni, diplomata classico linguistico, arbitro federale di karate, cameriera di sala; Faldelloni Gabriele, 32 anni, laureato in Infermieristica, infermiere presso l’Ospedale S. Paolo di Savona; Forestello Tiziana, 58 anni ex artigiana.

E poi ancora Frumento Enrico, 34 anni, laurea triennale in scienze politiche e magistrale in gestione delle risorse umane a Pisa, esperto in processi di formazione e in educazione, libero professionista; Gaggero Emilia, 65 anni, diploma magistrale, ex impiegata nel settore dell’artigianato; Marchi Valerio, 46 anni, ex-commerciante, cameriere; Molinelli Alessandro, 52 anni, ex commerciante, Accompagnatore Escursionistico F.I.E. e istruttore Parchi Avventura; Peluffo Gio Batta, 68 anni, perito chimico industriale, ex ricercatore chimico, fotoreporter umanitario per Emergency; Tobia Tiziana, 49 anni, Diploma Ragioniere e Perito commerciale, dirigente e istruttore karate presso Senkai karate, responsabile libertas liguria; Trogu Danilo, 62 anni, diplomato liceo Artistico, Artigiano, ceramista.