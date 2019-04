Albisola, lutto in Croce Verde per la scomparsa di Maurino Porro

Albisola Superiore. Lutto ad Albisola Capo per la scomparsa di uno storico volontario della Croce Verde. Porro Giuseppe Mauro, per tutti Maurino, è mancato ieri sera all’ospedale San Paolo per una ischemia ed emorragia celebrale.

“Aveva 74 anni, ma chi girava per Albisola lo poteva incontrare quotidianamente nel borgo del Capo – lo ricorda il presidente Wilder Vanz – Figlio di Porro GB, fondatore della Croce Verde insieme alla zia Grosso Giovanna, fino dal 1956 ha frequentato la Croce ed ha continuato l’attività di volontario fino agli anni ’90, svolgendo il turno notturno con puntualità nella 5^ squadra. In seguito è sempre rimasto socio ma sopratutto amico della Croce Verde”.

Di lavoro, prima assieme al padre, faceva il barbiere nella storica bottega di via Colombo. “La Croce Verde piange una persona che seppur apparentemente burbera, era di una bontà d’animo e di una convivialità estrema – prosegue Vanz – amico di tutti, carattere sempre allegro, appassionato di pesca ed amante del suo mare. Scherzava sempre e sorrideva dietro ai suoi grandi baffi. Tutta la famiglia Porro e la famiglia Grosso sono sempre state attive e vicine alla Croce Verde e hanno contribuito fattivamente a costruire quello che questa associazione oggi rappresenta per gli albisolesi”.

“Albisola e la Croce Verde perdono un pezzo della loro storia, ma non sarà difficile ricordare Maurino perchè tanti sono gli amici che lo hanno apprezzato e con lui hanno passato momenti belli e indimenticabili” conclude. I funerali si svolgeranno martedì 9 alle ore 11,30 nella chiesa di Stella Maris ad Albisola Capo.