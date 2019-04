Albisola 2019, venerdì sera la presentazione della lista di Marino Baccino

Albisola Superiore. Venerdì 3 maggio alle ore 21 presso la Sala degli Alpini ad Albisola Superiore, Corso Mazzini 42, il candidato sindaco Marino Baccino presenterà ai cittadini albisolesi i candidati consiglieri e il programma della lista civica “Passione in Comune”.

“I componenti della nostra lista sono accomunati dalla passione per Albisola – spiega il candidato sindaco – la passione che li ha spinti a giocare in prima linea e ad offrire la loro esperienza per raggiungere il comune obiettivo: migliorare Albisola”.

“E’ sotto gli occhi di tutti la situazione attuale della nostra cittadina: a partire dalla situazione economica, passando per la problematica del traffico, e per concludere con il decoro urbano, gli albisolesi stanno vivendo una profonda delusione – prosegue – Le associazioni ed i cittadini che abbiamo incontrato in questa prima fase di elaborazione del programma hanno segnalato l’inadeguatezza dell’Amministrazione Comunale, che non è stata in grado di fare da volano alle loro iniziative, e, in molti casi, addirittura, di vanificare gli ottimi risultati già raggiunti”.

“La nostra lista civica – fa sapere Baccino – vuole provocare uno strappo con il passato, colmare il silenzio e l’assenza dell’amministrazione, creando tavoli permanenti con le associazioni sportive, culturali, commerciali e di volontariato, nonché con gli stessi cittadini, per consentire di apportare i loro contributi costantemente. La squadra è composta da persone con competenze di livello elevato in diversi settori, provenienti da esperienze di vita differenti ma unite dalla volontà di impegnarsi concretamente per il miglioramento di Albisola”.

“Venerdì sera illustreremo il programma elettorale, maturato ed elaborato sulle esigenze espresse dai cittadini. Spiegheremo loro i punti di forza e le ragioni per le quali dovranno appoggiarci. Ora si deve cambiare ed il cambiamento può arrivare solo grazie a chi porterà nuove idee, nuovi volti, nuovi stimoli. Tutta la cittadinanza è invitata” conclude Baccino.