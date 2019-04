Albisola 2019, Oreste De Rossi candidato con la lista a sostegno di Garbarini

Albisola Superiore. Oreste De Rossi, meglio conosciuto da tutti come “Tino”, si unisce alla lista a sostegno del candidato sindaco Maurizio Garbarini ad Albisola Superiore.

Oreste nasce a Roma il 10 agosto 1946 ed arriva in Liguria all’età di 16 anni e si stabilisce in Albisola Superiore con i genitori. Consegue il Diploma di Perito Chimico presso l’istituto l’ITIS di Savona e successivamente si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Genova e consegue 3 abilitazioni all’insegnamento.

E’ ormai albisolese doc da 56 anni e l’amore per questa terra lo ha spinto a rimanere ed a impegnarsi in diversi settori. Come biologo ha prestato servizio presso l’Ospedale S. Paolo di Savona; ha svolto il ruolo di Direttore Sanitario presso laboratorio privato di analisi chimico-cliniche. Ha insegnato Scienze in Istituti Secondari, occupandosi sempre di Prevenzione Primaria (Aids, Alcolismo, Droghe, Tabagismo, Alimentazione corretta, Guida sicura).

E poi per 12 anni insieme alla moglie il comparto dell’intrattenimento danzante (discoteche piccole, medie e grandi), successivamente per 17 anni fino ad oggi gli stabilimento balneari di famiglia (prima i Golden Beach e da 15 anni gli Ulisse). “In questo contesto sono riuscito a riportare nelle Albisole: i Fuochi Artificiali, ed il Carnevale assenti da molti anni, ad introdurre eventi quali: Caccia al Tesoro, Giochi senza Frontiere, tutte manifestazioni che hanno sempre richiamato moltissime persone ed a costo zero per l’amministrazione” afferma.

“Ho deciso di candidarmi nella lista “La nostra città” – dichiara Oreste – perché ritengo che persone come me, impegnate nel lavoro e nell’associazionismo non possano restare alla finestra a guardare e giudicare l’operato altrui, ma debbano mettersi in gioco impegnandosi per contribuire al cambiamento”.

“Dopo anni di incarichi in Associazioni e Cooperative che hanno un peso importante sul territorio: (presidente dell’Associazione Bagni Marini delle Albisole di Superiore e Mare, presidente della Cooperativa Liguria Servizi, presidente dell’Associazione no profit Presepe degli Abissi Albisola, vicepresidente Consorzio Obiettivo Spiagge) sono pronto a dimettermi da tutti gli incarichi in caso d’incompatibilità con l’impegno politico che voglio perseguire pur di poter contribuire al miglioramento del territorio”.

E poi aggiunge: “Sono un uomo indipendente, non sono iscritto a nessun partito – ribadisce Oreste – e la mia volontà è quella di ridare forza alla voce del turismo quale economia strategica per il futuro di Albisola. Per farlo si dovrà necessariamente iniziare dalla difesa della costa in questi ultimi anni sempre più martoriata e sempre più erosa. E’ urgente intervenire in sua difesa con opere strutturali intercettando i finanziamenti europei concessi a questo scopo. Mi adopererò per evitare l’uso sconsiderato delle plastiche monouso e perché il Parco Avventura possa essere realizzato quanto prima. Le potenzialità di Albisola non riguardano solamente la costa ma, prima ancora, la sua tradizione ceramica, conosciuta in tutto il mondo e che dovrà essere sostenuta e riportata agli antichi splendori”.

“Albisola è una striscia di terra schiacciata tra il mare ed i monti. Presenta una potenzialità enorme, un fascino naturale che la rendono unica; il retroterra poi, con i suoi borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni dovranno essere valorizzati con percorsi naturalistici e sportivi outdoor a piedi ed in bicicletta”.

“Con orgoglio voglio ricordare – conclude Oreste – che sono riuscito a creare un gruppo, molto coeso che ha coinvolto amministrazioni pubbliche ed enti, che ringrazio pubblicamente, riuscendo a realizzare un sogno: “il Presepe degli Abissi”, statue in ceramica a grandezza naturale, immerse in mare permanentemente; verrà inaugurato a breve e porterà notorietà ed unicità alla nostra comunità” conclude il candidato con la lista di Maurizio Garbarini.