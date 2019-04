Albisola 2019, doppia new entry nelle file della lista civica “La nostra città” per il candidato sindaco Maurizio Garbarini

Albisola. Doppia new entry nelle file della lista civica “La nostra città” per il candidato sindaco Maurizio Garbarini. Si tratta di Romina Scala e Simona Poggi.

Scala, trentaquattrenne, è cognome noto tra gli albisolesi, in quanto la sua famiglia è stata alla guida del ristorante “Au Fundegu” fiore all’occhiello della ristorazione locale per quasi un ventennio. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche con una tesi in Storia delle Americhe e mamma di una bimba di quasi 9 anni.

“Sono sempre stata una cittadina attiva e propositiva, – ha spiegato Scala, – ma è stata mia figlia a darmi l’idea di scendere in campo, penso sia doveroso iniziare a lavorare, unendo competenza ed innovazione, per lasciare alle generazioni future una città completamente riqualificata, competitiva, pulita e soprattutto vivibile sia sul piano abitativo che lavorativo”.

“Come abitante della frazione Grana, posso dire di aver vissuto anni difficili per la presenza ingombrante del cantiere ‘Aurelia Bis’, ma nonostante le oggettive difficoltà non mi sono mai persa d’animo, mi sono fatta portavoce di un gruppo di abitanti della zona attraverso iniziative e raccolta firme, divenendo interlocutrice diretta dell’amministrazione comunale, con lo scopo di trovare soluzioni per ridurre gli effetti collaterali del cantiere. I prossimi anni saranno cruciali per Grana, vi sarà il completamento dell’Aurelia Bis e una riqualificazione dell’area e intendo continuare la mia attività in qualità di referente di zona, in grado di comprendere e condividere le reali esigenze degli abitanti”.

“Tornando, invece, ad Albisola intesa nel suo insieme, – prosegue la neo candidata- posso dire che il territorio presenta delle grandi peculiarità sia dal punto di vista climatico-ambientale che da quello artistico- culturale, questo patrimonio andrebbe sfruttato a 360 gradi per far conoscere e apprezzare Albisola ovunque. Sono convinta che Maurizio abbia la giusta esperienza e le capacità adatte per soddisfare queste mie aspettative”, ha concluso.

Così si è espresso, a sua volta, il candidato sindaco Garbarini : “La presenza di Romina in squadra è un valore aggiunto, è una ragazza preparata, determinata e poliedrica, sarà sicuramente in grado di offrire un grande contributo alla nostra comunità”.

Altra candidatura autorevole e competente per la lista del candidato sindaco Garbarini è Simona Poggi, quarantatre anni albisolese, nipote di Giovanni Poggi delle Ceramiche San Giorgio. Un nome per certi versi a sorpresa infatti per Simona Poggi si tratta della prima partecipazione in campo politico.

Laureata in Lettere moderne con la tesi “La vita letteraria a Albisola nel secondo dopoguerra” ha già al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui il libro: “Milena Milani Albisola amore”, vincitore del Premio San Vidal di Venezia come Opera prima. Da tempo attiva nel mondo dell’arte albisolese organizza mostre ed eventi culturali come il Trebbo poetico e incontri pubblici con artisti di primo piano.

“Ho deciso di sostenere la lista civica di Maurizio Garbarini convinta della validità del suo programma di governo, – ha affermato Poggi, – un progetto all’insegna della esperienza e dell’innovazione volto non solo a proseguire il lavoro dell’amministrazione attualmente in carica ma anche a sviluppare nuove idee e progettualità. Decisivo nella mia scelta il profilo del candidato Sindaco una persona onesta, pragmatica e profondamente legata al territorio con idee chiare e soluzioni concrete”.

“Sono molto contento che Simona Poggi abbia accettato la proposta di fare parte della nostra squadra. Con la sua competenza, il suo entusiasmo e la sua professionalià rappresenta per noi uno straordinario valore aggiunto”, ja dichiarato in merito il candidato sindaco.