Albisola, 14 auto a fuoco nella notte

Albisola Superiore. Ancora un rogo di auto, il secondo nel giro di un mese, nel territorio di Albisola Superiore. Questa volta è successo in via Siasto IV, dove questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha riguardato in totale 14 autovetture.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 e hanno totalmente distrutto quattro veicoli, mentre gli altri dieci hanno riportato danni ma sono stati parzialmente salvate dal pronto intervento dei pompieri.

Le indagini per stabilire le cause sono ancora in corso, ma dai primi riscontri la pista più probabile sarebbe quella dolosa. A lasciare perplessi anche la poca distanza, in termini geografici e di tempo, con il doppio rogo verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Anche in quel caso il primo incendio era divampato intorno alle 2.30 (a Ellera, andarono a fuoco cinque auto parcheggiate), mentre un’ora e mezza dopo era scattato il secondo allarme (a Varazze, in piazza del Comune: bruciarono due motorini).