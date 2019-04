Albenga, violento incidente in centro: rumeno ubriaco centra l’auto dell’ex assessore Ubaldo Pastorino

Albenga. Un incidente stradale si è verificato ieri sera (28 aprile 2019) in pieno centro Albenga e ha visto coinvolte due auto, una Renault Megan nera, guidata da un uomo di nazionalità rumena e un Nissan Qashqai bianco, guidato dall’ex amministratore albenganese Ubaldo Pastorino.

Lo scontro tra le due vetture, avvenuto per via di una precedenza non rispettata, è avvenuto all’incrocio tra via Trieste e via Fiume. È stato violento ed entrambi i mezzi sono usciti pesantemente danneggiati dal sinistro.

Alla guida del Qashqai, c’era Ubaldo Pastorino, ex sindaco di Balestrino, ex assessore albenganese e attuale capolista della civica “Calleri Sindaco”. Dopo una riunione con i colleghi del centrodestra, avvenuta ieri sera in via Carloforte, si è diretto a casa ed è rimasto coinvolto nel sinistro.

Ha riportato contusioni e ferite, giudicate peró non gravi dai militi della croce bianca di Albenga intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale e ai carabinieri. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Anche l’uomo alla guida dell’altra auto ha riportato solo ferite lievi, ma è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.