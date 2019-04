Albenga, vandalizzata nella notte l’aiuola del Quartiere Sant’Eulalia

Albenga. Sfregio nella notte ad Albenga, dove è stata vandalizzata l’aiuola realizzata e curata dal Quartiere Sant’Eulalia in Piazza Trincheri: qualcuno ha danneggiato sia i vasi che un gatto di cartapesta che decora l’aiuola.

I soci appartenenti al Quartiere, gli autori e compositori del progetto si dicono “sdegnati da un simile gesto, che per quanto limitato e parzialmente recuperato, resta comunque inspiegabile. Un atto vandalico immotivato ed una misera esibizione di vigliaccheria, che non colpisce soltanto la nostra aiuola, ma la completa iniziativa che ormai da anni si ripete, per dare sempre più lustro e visibilità alla nostra città”.

“Non vengono impiegati oggetti preziosi, quindi qual’è il senso di questi gesti che ogni anno colpiscono qualcuno? – si chiedono i soci – Piazza Trincheri rappresenta un primo punto all’ingresso della città storica: di recente ristrutturazione, è una delle piazze più grandi e luogo ideale per l’organizzazione di eventi. Purtroppo oggi regna ancora il degrado ed è spesso punto d’incontro di spacciatori. Il quartiere Sant’Eulalia ha deciso di frequentare questa piazza, dando luogo ad iniziative e semplici allenamenti preparatori al Palio Storico, in modo da far desistere, per quanto possibile, chi vuole quella piazza ad esclusivo interesse illegale”.

“Ci auguriamo che il Comune prenda questo sfogo come uno sprone per una celere istallazione di sitemi di video sorveglianza – è l’appello dei soci – che permetta non solo di prevenire eventuali reati commessi in quel luogo, ma anche l’identificazione degli autori. Cosi facendo forse, il quartiere intero riprenderà a fare sonni tranquilli, riappropriandosi di questi spazi comuni”.