Albenga, uomo muore nel bagno di una pizzeria

Albenga. Un uomo di circa 70 anni è morto ieri sera a causa di un malore all’interno di una pizzeria in via Milite Ignoto ad Albenga.

Secondo quanto riferito dai soccorritori l’uomo si sarebbe recato in bagno per via di forti dolori al ventre: lì le sue condizioni sarebbero peggiorate al punto da chiedere l’intervento dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca.

Nonostante il loro tempestivo arrivo, però, l’uomo è deceduto. Ancora da chiarire le cause della morte: le prime informazioni fanno pensare ad una emorragia interna.