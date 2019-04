Albenga, una domenica dedicata alla kick boxing con il Full Metal Combat Day

Albenga. La palestra Full Metal di Albenga esordisce come portavoce del kick game, in particolare della kick boxing. Domenica 28 aprile sarà una giornata dedicata sia ai piccoli che agli adulti che intraprendono questa disciplina con lo stage Full Metal Combat Day.

La giornata vedrà come special guest star il campione Christian Zahe, atleta 34enne della Thai Boxe Torino.

Christian Zahe è un atleta arrivato dal calcio. Dopo uno stop per scelta, inizia il suo cammino nella kick boxing e nella thai boxe. La sua passione nasce da un corso per bambini, creato da un’istruttrice di nome Sabrina Bernardi, ex agonista di kick e thai boxe che a seguire diventa arbitro e giudice di questa disciplina.

Quello di domenica sarà il primo evento del genere per Albenga, in questo ambito delle arti marziali, in collaborazione con le palestre Il Tugio di Uscio dei coach Marika Corsini e Fausto Ravera, Team Antonio Moschita di Camporosso del coach Riccardo Ruscelli, California Club di Arenzano, nonché, ovviamente, della Full Metal Albenga della coach Sabrina Bernardi.

Saranno presenti vari partecipanti per testimoniare le loro abilità in questa disciplina.

L’appuntamento è al Palamarco di Albenga in via Romagnoli dalle ore 10 alle 11 per i bambini di almeno 5 anni di età e dalle 11 alle 12,30 per gli adulti. Alle ore 14 avrà inizio il kick game.