Albenga, ultimo Consiglio comunale: avanzo di amministrazione di 750 mila euro

Albenga. Ieri sera è andato in scena l’ultimo Consiglio comunale dell’amministrazione Cangiano, una delle pochissime nella storia di Albenga che ha concluso i cinque anni di mandato senza essere commissariata.

Il Consiglio comunale si è aperto con i saluti e i ringraziamenti da parte del presidente del Consiglio Vittorio Varalli e con le comunicazioni del sindaco Giorgio Cangiano: il primo cittadino albenganese ha ringraziato, con soddisfazione, l’operato dell’amministrazione per tutti per i risultati ottenuti sia da un punto di vista economico, con il risanamento dei conti, sia per gli interventi eseguiti o già programmati sul territorio ingauno, con relative coperture economiche.

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2018, nel quale è stato accertato l’avanzo positivo di amministrazione disponibile, pari a circa 750.000 euro, somma che potrà essere impegnata già da quest’anno per interventi nell’interesse della città.