Albenga. E’ stato inaugurato questo pomeriggio, alle 17,30, il point elettorale del candidato sindaco del centro sinistra ad Albenga Riccardo Tomatis.

Il quartier generale di Tomatis si trova in viale Martiri, di fronte all’Ester Siccardi. A margine del taglio del nastro il candidato sindaco ha detto: “Inauguriamo il point elettorale che diventerà un po’ la sede del mio gruppo: lo sarà anche per tutti gli albenganesi che avranno voglia di venire, di passare a darci dei suggerimenti ed a confrontarsi con noi. Diventerà un laboratorio delle idee e cercheremo proprio all’interno del point di recepire un po’ quelle che sono le richieste dei cittadini, di elaborarle ed insieme a loro di trovare delle soluzioni”.

Centinaia le persone (oltre ai volti della politica c’erano tantissimi albenganesi) presenti all’inaugurazione del point elettorale che non hanno voluto far mancare il loro affetto e supporto all’attuale vice di Cangiano: “E’ bello vedere tantissima gente di Albenga e tanti amici: è un calore che aiuta tantissimo e dà molto entusiasmo ed energia. Io sono veramente contento, ci sono persone che non vedevo da tempo e che hanno scelto questa occasione per venirmi a salutare. Questo mi dà molta fiducia e dà molta forza a me e al mio gruppo” conclude Tomatis.