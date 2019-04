Albenga. Prosegue il cammino della città di Albenga nella direzione di un ampliamento dell’offerta turistica e culturale nel nome di San Martino e dell’immensa eredità culturale di uno dei santi più importanti e europei.

A Palazzo Oddo si è svolto un partecipato incontro in cui sono state presentate le azioni pilota nell’ambito del progetto europeo denominato “New Pilgrim Age” di cui Albenga è riuscita ad essere partner anche in forza della presenza storicamente provata del santo sull’isola Gallinara. Le azioni pilota consistono in attività sperimentali di cooperazione internazionale e valorizzazione del patrimonio culturale anche tra le giovani generazioni. La loro sperimentazione permetterà di valutare le attività spendibili nella realizzazione di una vera e propria roadmap che porterà Albenga ad essere tappa di un ensemble internazionale di città che partecipano alla Via Sancti Martini; uno dei cammini ufficialmente riconosciuti dalla Comunità europea insieme, tra gli altri, alla Via Francigena e al Cammino di Santiago de Compostela.

E’ stato organizzato un vero e proprio pellegrinaggio insieme alla associazione culturale “Il Giardino letterario” che vedrà il concittadino Sergio Giusto, già celebre per imprese simili, percorrere a piedi tutta la Via Sancti Martini da Szombathely ad Albenga. La sua impresa consisterà anche nell’incontrare scuole, istituzioni amministrative e culturali ed esponenti dei partner di progetto. Sarà un vero e proprio ambasciatore della città ma anche un vero e proprio “pellegrino dei nostri tempi” che tramite fotografie, dirette social, video e incontri renderà partecipe tutta la cittadinanza oltre a promuovere scambi di prodotti tipici, informazioni e materiale promozionale della città di Albenga. L’impresa servirà anche ad iniziare una serie di attività di coinvolgimento di cui saranno protagonisti ACLI e le scuole che prepareranno un evento interattivo e coinvolgente per le giornate di San Martino mentre l’istituto internazionale di Studi Liguri sta collezionando e selezionando la documentazione storica su San Martino e la sua influenza su Albenga e zone limitrofe anche con il fine di organizzare un vero e proprio convegno internazionale sul tema.

L’assessore al turismo Alberto Passino ha seguito il progetto fin dallo “kickstart event” di Szombathely ed è intervenuto ribadendo l’importanza per Albenga di “essere ricompresa in un progetto così importante ed ambizioso oltreché l’impegno a sostenere in ogni modo l’ampliamento dell’offerta turistico e culturale di Albenga. Come ribadito nell’evento internazionale di Treviso della scorsa settimana il turismo sostenibile e i cammini sono una proposta che sta conseguendo, anno dopo anno, sempre più seguito e ritorni sotto ogni punto di vista poiché crea un circolo virtuoso che coinvolge le tipicità delle città con ricadute benefiche non solo sulla ricettività anche fuori stagione ma anche sull’economia e il commercio di qualità”.

Gli “idea holder” che si sono assicurati il concorso di idee indetto dal Comune di Albenga sulla base delle best practices europee vedono il loro lavoro premiato e sviluppato dal progetto oltre che inserito nella strategia a lungo termine che scaturirà da tutta l’attività di preparazione in corso. Nel progetto esiste una figura di raccordo tra le istituzioni e la comunità ed è denominata “Change driver”. Tale funzione è esercitata attualmente da Dario Zunino che è intervenuto spiegando le attività di progetto in modo chiaro e dettagliato assolvendo così al ruolo di progetto.

Le attività avranno un forte carattere innovativo e si propongono di lasciare alla città una chiara strategia di sviluppo, la possibilità di visitare virtualmente la città e i semi per un convegno internazionale.