Albenga, spaccata al bar Jolly di via Dalmazia: bottino da centinaia di euro

Albenga. Nuova spaccata in centro Albenga. Questa volta i malviventi (probabilmente più di uno) hanno preso di mira il bar Jolly di via Dalmazia.

I ladri hanno agito nella notte e, celati dal buio, sono riusciti a forzare sia la saracinesca che la porta dell’attivitá commerciale. Una volta dentro, poi, hanno arraffato tutto il possibile: dal fondo cassa ad un computer alle bottiglie di alcolici, e persino i gelati.

Bottino complessivo di centinaia di euro, anche se la stima esatta si saprà con esattezza solo nelle prossime ore.

L’amara sorpresa per i titolari è arrivata in mattinata. Immediata la chiamata ai carabinieri, che stanno indagando per risalire all’identità dei malviventi.