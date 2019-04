Albenga, schianto tra moto e furgone: un ferito

Albenga. Un incidente si è verificato qualche minuto prima delle 16 ad Albenga, in via Savona.

Secondo quanto riferito dai soccorritori a scontrarsi sarebbero stati uno scooter e un furgone.

Un 35enne è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Subito soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Albenga.