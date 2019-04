Albenga, riapre il consultorio familiare diocesano

Albenga. Sabato 13 aprile alle 17 ad Albenga si terrà l’inaugurazione dei nuovi locali del consultorio familiare diocesano gestito dall’associazione Profamilia.

Il consultorio riapre, dopo un periodo di sospensione dell’attività, come polo della sede amministrativa di Imperia e avrà sede presso un locale situato in Albenga, Piazza del Popolo 6 al secondo piano. Alla cerimonia interverrà il vescovo Guglielmo Borghetti, il sindaco Giorgio Cangiano, l’assessore regionale e vice presidente Sonia Viale e il neo presidente della consulta regionale dei consultori Pasquale Di Pietro.

Il presidente dell’associazione Profamilia Augusto Ferrari si dichiara “molto soddisfatto del traguardo raggiunto e ringrazia sia il consiglio direttivo che i volontari che consentono di offrire un servizio di consulenza, chiarificazione e sostegno in momenti di crisi, difficoltà, cambiamento o crescita della vita del singolo, della famiglia o della coppia. L’equipe tecnica diretta dalla psicologa Monica Rebuffo comprende: consulente famigliare, psicologo, pedagogista, assistente sociale, consulente etico, consulente legale, pediatra, ginecologo, neuropsichiatra infantile, Kinesiologo, insegnante di massaggio neonatale”.

L’attività del consultorio è anche rivolta alla formazione sul territorio, nell’arco dell’anno sono previsti: corsi pre parto, corsi di massaggio neonatale, percorsi in gruppo per genitori, percorsi per adolescenti, giornate di approfondimento e incontri sulla menopausa. Il consultorio offre inoltre il proprio intervento ad Istituzioni Parrocchie e gruppi per l’organizzazione di interventi formativi ed informativi di tipo preventivo su argomenti quali l’educazione alla sessualità, l’educazione socio-affettiva, le modalità di comunicazione ed altro ancora.

Tutti i servizi sono gratuiti e il consultorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18 e risponde ai seguenti numeri di telefono: 0183 297677 sede di Imperia e 3398540477 sede di Albenga.