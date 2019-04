Albenga, lunedì l’intitolazione a Giuseppe Pelosi di un’aula del complesso Paccini

Albenga. Si terrà lunedì 8 aprile alle ore 17 l’intitolazione dell’aula numero 18 del plesso scolastico Tommaso Paccini di Albenga al dirigente scolastico Giuseppe Pelosi. La decisione è stata presa a marzo dalla giunta Cangiano, che ha dato parere favorevole alla proposta avanzata dall’istituto comprensivo Albenga 2.

Pelosi aveva esordito nel mondo della scuola negli anni ’70 insegnando alle elementari; nel 1986 era diventato dirigente scolastico, prima a Ceriale e quindi ad Albenga. Era stato attivo anche nella scena politica: fu eletto consigliere comunale con la Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90 e ricoprì anche la carica di assessore al Bilancio con l’amministrazione guidata da Antonello Tabbò.

E l’istituto comprensivo Albenga 2, in primis, e il Comune di Albenga non hanno dimenticato quanto Giuseppe “Peppino” Pelosi, scomparso a gennaio 2018, abbia fatto per la sua città e e per i tanti alunni che hanno avuto la fortuna di avere a che fare con lui e che, ancora oggi, lo ricordano con vivo e sincero affetto.

Queste le motivazioni e i meriti che hanno spinto la giunta ad optare per l’intitolazione: “Per le indiscusse capacità umane, professionali e pedagogiche concretizzate in un impeto tangibile e quotidiano nell’intervento didattico rivolto agli studenti”.