Albenga, l’ufficio Inps cambia sede: ecco il nuovo indirizzo

Albenga. Dal 2 maggio l’ufficio Inps di Albenga cambia indirizzo: la nuova sede sarà in Regione Bagnoli 39 e sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30; il venerdì si riceve su appuntamento.

Per consentire le operazioni di trasloco, l’agenzia rimarrà chiusa nei giorni 26, 29 e 30 aprile. In questi giorni gli utenti che necessitassero di informazioni potranno rivolgersi al Contact Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ai numeri 803 164 (gratuito da telefono fisso) o 06 164 164 (con tariffa da mobile). Per comunicazioni urgenti si può scrivere alla mail: direzione.savona@inps.it.

Inoltre gli sportelli dell’agenzia territoriale in via Ghiglieri 2 a Finale Ligure (aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30) sono a disposizione per ogni esigenza insieme a quelli della direzione provinciale di Savona, situata in piazza Marconi 6 (aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).