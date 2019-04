Albenga. Si è tenuta questo pomeriggio la cerimonia di intitolazione dell’aula numero 18 del plesso scolastico Tommaso Paccini di Albenga al dirigente scolastico Giuseppe Pelosi. La decisione è stata presa a marzo dalla giunta Cangiano, che ha dato parere favorevole alla proposta avanzata dall’istituto comprensivo Albenga 2. Tra i presenti i membri dell’amministrazione comunale di Albenga, il sindaco di Villanova Pietro Balestra e il primo cittadino di Cisano sul Neva Massimo Niero.

“Quando ho sottoposto alla giunta la pratica riguardante l’intitolazione di un’aula di questo plesso scolastico a Peppino Pelosi – ha detto il sindaco Cangiano – ho subito trovato massima ed immediata condivisione da parte di tutti i membri dell’amministrazione. E non poteva essere diversamente: tutta la città di Albenga stima Pelosi per ciò che ha fatto come dirigente scolastico, come insegnante e come amministratore”.

E poi, ricordando la figura di Pelosi: “La vita si può vivere in contrasto, in polemica, con rancore; oppure la si può vivere in armonia, dando il giusto valore alle cose importanti. Giuseppe Pelosi viveva così. Ma aveva anche e soprattutto una caratteristica che poche persone hanno: era un portatore di serenità. Chiunque lo incontrava immediatamente si rendeva conto di quanto fosse importante vivere con gioia e serenità anche i momenti più complicati. Un suo sorriso, un suo sguardo era in grado di far svoltare la giornata di chiunque”.

“Peppino è ancora dentro di noi. Solo le grandi persone ci riescono. Perciò dedicargli un’aula non serve tanto per ricordarlo, ma è un gesto utile a quei professori o quei ragazzi che non l’hanno conosciuto: quando chiederanno chi era, lo si potrà descrivere loro ricordano tutte queste sue caratteristiche. Perché in questa nostra Italia le persone che fanno funzionare le cose sono quelle che tutti i giorni fanno il loro dovere con gioia. Come Peppino”, ha concluso il sindaco di Albenga.

Pelosi aveva esordito nel mondo della scuola negli anni ’70 insegnando alle elementari; nel 1986 era diventato dirigente scolastico, prima a Ceriale e quindi ad Albenga. Era stato attivo anche nella scena politica: fu eletto consigliere comunale con la Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90 e ricoprì anche la carica di assessore al Bilancio con l’amministrazione guidata da Antonello Tabbò.

E l’istituto comprensivo Albenga 2, in primis, e il Comune di Albenga non hanno dimenticato quanto Giuseppe “Peppino” Pelosi, scomparso a gennaio 2018, abbia fatto per la sua città e e per i tanti alunni che hanno avuto la fortuna di avere a che fare con lui e che, ancora oggi, lo ricordano con vivo e sincero affetto.

Queste le motivazioni e i meriti che hanno spinto la giunta ad optare per l’intitolazione: “Per le indiscusse capacità umane, professionali e pedagogiche concretizzate in un impeto tangibile e quotidiano nell’intervento didattico rivolto agli studenti”.

In ricordo del loro caro, i membri della famiglia Pelosi hanno acquistato e donato alla scuola un defibrillatore.