Albenga. E’ stato inaugurato questa mattina ad Albenga il nuovo complesso sportivo Sporting Club Magnolia di proprietà dalla EFIM sas delle famiglie Zunino e Pellegrini.

“Nel quadro delle iniziative che il Gruppo Zunino ha consolidato e tutt’oggi attua sul territorio del comprensorio ingauno – spiegano – si inserisce un secondo settore sportivo costituito dalla ristrutturazione integrale, con sviluppo delle superfici interne ed esterne, dell’antico ed un po’ vetusto impianto tennis rimasto operativo sino all’inizio degli anni 2.000, nel perimetro oggi compreso tra la Vie Isonzo, Carloforte e La Malfa”.

“La struttura, di proprietà della Società E.F.I.M. costituita dall’ing. Giovanni Dario Zunino e della signora Maggiorina Pellegrini, nel corso di mezzo secolo ha visto il succedersi di molti sportivi, intere generazioni di appassionati non sempre soddisfatte dai diversi gestori che nel susseguirsi degli anni hanno avuto in concessione l’impianto, col tempo divenuto fatiscente – proseguono – Con una decisione un po’ imprenditoriale ed un po’ passionale, fors’anche indotta dalle nuove generazioni dell’E.F.I.M. ma certamente agevolata dalla collaborazione dell’amministrazione pubblica, nel quadro sinergico che ha visto il completamento urbanistico dell’area da parte delle imprese Gerosa e Gravellone e della Famiglia Bruzzone-Fiori, ci si è impegnati a che la collettività potesse beneficiare nuovamente di una struttura sportiva, divenuta ora di elevato livello qualitativo, estetico, polifunzionale, grazie ad un cospicuo evidente investimento, dal ritorno non certo fulmineo, che testimonia il senso d’appartenenza delle due storiche famiglie Ingaune al territorio”.

“Sempre a tutela del quartiere nonché dell’ambiente circostante, si è sostituito l’antico sedime in terra rossa (agevole e forse preferito dagli antichi appassionati, ma di sgradita sopportazione nelle giornate di vento dagli edifici circostanti ed impraticabile per giorni con condimeteo sfavorevoli) con altro modernissimo in resina di ultima generazione, così come per l’illuminazione si è optato per un sistema a led di basso consumo e nessun inquinamento luminoso oltre il limite perimetrico del complesso. Impianti trattamento aria, coibentazione, produzione di acqua calda etc realizzati con grande attenzione all’ambiente”

Nel corso della presentazione Dario Zunino, a nome della proprietà, ha ringraziato l’amministrazione Cangiano parlando della convenzione firmata che consentirà l’utilizzo della struttura da parte di scuole e disabili: “Grazie ad accordi economici coi vicini e col Comune – aggiunge anche l’azienda – si è altresì ampliata la superficie dell’impianto che ora ha duplice accesso da due vie parallele”.

Tre campi da tennis in resina, un campo per praticare l’attualissimo paddle, un minitennis, un campetto d’allenamento/riscaldamento ed una Club House all’onore del mondo, fanno parte del nuovo complesso dotato di ampi servizi, sala briefing, direzione, ambulatorio, luminoso salone ristorante e bar, terrazza panoramica, oltre a doppio ingresso per gli spettatori, altresì separati durante i tornei da quello giocatori/giudici, servizi igienici esterni per disabili, eccetera.

“La Città di Albenga meritava questo impegno e questo impegno certamente accrescerà l’immagine, la qualità, i servizi offerti ai cittadini ed ai turisti” concludono.