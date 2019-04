Albenga. “Grazie al lavoro dei cantonieri comunali, coadiuvati dalla polizia municipale, sono stati terminati i lavori d’installazione dei nuovi dossi limitatori di velocità in piazza Europa lato via Pisa”. Lo dichiara Vincenzo Munì, consigliere comunale con delega allo sportello del cittadino di Albenga.

“L’intervento si era reso necessario a seguito delle numerose richieste all’Urp da parte dei cittadini che in passato, avevano segnalato la presenza di automobilisti con condotte al limite del codice stradale. Insieme alla polizia municipale di Albenga abbiamo deciso pertanto d’intervenire limitando, con la nuova segnaletica e l’installazione di questi dossi, la velocità sul questo tratto di strada, per tutelare tutti i residenti della zona ed in particolare, i tanti bambini che spesso in compagnia delle famiglie animano i giardini ed i giochi di piazza Europa”.

Foto 2 di 2



“Riteniamo piazza Europa uno dei principali polmoni verdi della città e sappiamo quanto sia frequentata, specialmente durante la bella stagione. Per questa ragione, abbiamo deciso d’intervenire per migliorarne la sicurezza e a tal proposito presto, come già effettuato in altre vie cittadine dall’amministrazione, nelle prossime settimane, sarà potenziato il sistema di video sorveglianza della piazza con l’installazione di nuove telecamere all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Volta”.