Albenga, in Consiglio dibattito sulle produzioni De.Co. Vio: “Regolamento da discutere con le aziende interessate”

Dibattito ieri sera in Consiglio comunale ad Albenga sulla mozione presentata dai consiglieri comunali di minoranza sull’approvazione del “regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali De.Co”.

“Argomento di grande importanza che va affrontato – come detto nel suo intervento dal sindaco Cangiano – in modo serio e approfondito. Noi non abbiamo approvato il regolamento proposto con la mozione perché non è stato condiviso con le realtà interessate che di quei prodotti vivono – sottolinea il consigliere Camilla Vio -. Perrone e Ciangherotti hanno detto che se si crede nelle De.Co bastava approvare la loro proposta. Credo sia proprio questo modo di fare politica, approssimativa e superficiale, che porti al disastro il nostro sistema, politico ed economico. La politica di cui abbiamo bisogno è la condivisione delle scelte con i cittadini e con chi vive i problemi trattati in modo tale da fare scelte giuste, con coscienza e conoscenza”.

“Sulle De.Co ci siamo già confrontati con le associazioni di categoria, vogliamo continuare su questa strada, per approvare a tempo debito un regolamento condiviso in primis dalle realtà interessate, e non solo da tre politici che hanno la presunzione di decidere per tutti. Con l’arroganza tipica di chi in questi anni ha fatto opposizione, invece, si riesce a far sprofondare anche gli argomenti più delicati e meritevoli di attenzione in mere polemiche di parte, una politica che non mi rappresenta” conclude Vio.