Albenga. E’ cominciata alle 16 in punto con il “via” dato dal Gabibbo e dal poliedrico intrattenitore di “Striscia la Notizia” Luca Bergamaschi l’edizione 2019 di CorriAMO la Fionda, la manifestazione organizzata dai Fieui di Caruggi e dagli Albenga Runners in collaborazione con il Comune.

Anche quest’anno la manifestazione podistica che si snoda nelle vie della città ha visto la partecipazione di centinaia di persone: in tutto gli iscritti hanno toccato quota 2.550. Una partecipazione davvero da record per uno degli eventi più apprezzati della primavera ingauna.

Anche in questo caso CorriAMO la Fionda è stata soprattutto una festa per famiglie, amici e gruppi, un’occasione per stare insieme in allegria con uno scopo benefico: il ricavato aiuterà la Croce Bianca e l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ad acquistare mezzi e strumenti indispensabili per la loro attività.