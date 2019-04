Albenga. Grande festa domani pomeriggio ad Albenga. Alle 16 il Gabibbo, accompagnato dal poliedrico intrattenitore di Striscia Luca Bergamaschi, darà il via a CorriAMO la fionda 2019, la manifestazione organizzata dai Fieui di caruggi e dagli Albenga Runners in collaborazione con il Comune.

Il ritrovo è fissato dalle prime ore del pomeriggio in Piazza del Popolo, dove sarà posizionato un megaschermo e dove i ritardatari potranno ancora iscriversi e procurarsi gli ambiti pettorali. Il tracciato (3.700 metri) attraverserà la città e potrà essere percorso a qualsiasi andatura.

CorriAMO la fionda è soprattutto una festa per famiglie, amici, gruppi, un’occasione per stare insieme in allegria, accompagnati dal rullare dei tamburi degli Stamburando. Il ricavato aiuterà la Croce Bianca e l’UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ad acquistare mezzi e strumenti indispensabili per la loro attività. Saranno distribuite, grazie alla generosità della Peirano Bevande, le bottigliette “dedicate” da Acqua Calizzano alla manifestazione. Berle o conservarle come ricordo? Inoltre domani mattina, dalle ore 11, in vico del Collegio dalla cantina dei Fieui di caruggi il Gabibbo in persona distribuirà dolci e sorprese.