Albenga, Icardo non partecipa a “4 passi in carrozzina”: “Tema troppo importante per diventare passerella elettorale”

Albenga. “La manifestazione ‘4 passi in carrozzina’, patrocinata dal Comune ed organizzata da cittadini che vivono quotidianamente le difficoltà di una città non sempre adeguata, servirà indubbiamente a sensibilizzare la cittadinanza verso questa problematica ma, d’accordo col gruppo, il candidato sindaco Fausto Icardo ha deciso di non prendervi parte. Il rischio di trasformare l’iniziativa in una passerella elettorale è troppo alto per una tematica così importante”.

Lo comunica il MoVimento 5 Stelle di Albenga che, spiegano i pentastellati, “fonda sulla sicurezza uno dei punti più importanti del proprio programma elettorale. La nostra attenzione è rivolta verso le fasce più deboli come bambini, adolescenti, anziani ed alle persone diversamente abili. L’impegno più grande, da perseguire a tutti i costi, dovrà essere l’abbattimento delle barriere architettoniche in qualsiasi luogo pubblico, spiaggia e percorso cittadino al fine di garantire la totale accessibilità a chi ha difficoltà motorie”.

“Partiremo certamente dalle criticità già note ma sarà fondamentale il dialogo – annunciano – che andremo ad instaurare con chi vive, sulla propria pelle, i disagi, così da poter raccogliere puntualmente segnalazioni e suggerimenti ed agire rapidamente. Per il M5S nessuno deve rimanere indietro non solo 1 giorni all’anno ma anche per i restanti 364. Il paese sarà più sicuro se la diversità diventerà uguaglianza”.