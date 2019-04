Albenga Dreams, il mercato a Pietra Ligure e “Frizzé e Mangia” a Loano: un’invitante domenica di eventi in provincia

Provincia. “Stravagante” è la prima definizione che ci viene in mente scorrendo il lungo corpus degli eventi nell’agenda IVG Eventi in questa ultima domenica di aprile. L’aggettivo ha un’accezione positiva: tante e inconsuete iniziative sono infatti in programma oggi.

La più singolare è senza dubbio “Albenga Dreams”, la colorata, festante e coinvolgente fiera del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi in cui Albenga si “perde” per provare a vivere, almeno un giorno all’anno, in un altro mondo: quello dei personaggi di fantasia della letteratura e del piccolo e grande schermo. Più “terra terra” è invece l’altra importante manifestazione in calendario: il fornitissimo Mercato Riviera delle Palme, che fa tappa a Pietra Ligure.

Tra un acquisto e l’altro si può fare la spola con Loano, dove si potranno degustare i “friscêu”, le tipiche frittelle liguri dolci o salate, imperdibili per chi ha il palato fine. E una volta digerito perché non fare una capatina nell’entroterra! In serata a Cairo Montenotte si chiude la stagione teatrale con un personaggio d’eccezione: il famoso attore e regista Edoardo Leo.

Se avete inclinazioni artistiche è bene che partecipiate alle interessanti visite guidate a Finale Ligure: la splendida Cappella Oliveri, nei Chiostri Santa Caterina, apre infatti le sue porte agli appassionati. A Ceriale infine i bambini possono ancora fare gli ultimi salti sui gonfiabili più alti d’Europa.

Albenga. Forti del successo delle edizioni precedenti l’Associazione Culturale Governo Ombra organizza la quinta edizione di “Albenga Dreams”, fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che avrà luogo da venerdì 26 a domenica 28 aprile.

Molte le conferme degli anni passati, come le Escape Room, i World Avengers e lo spazio dedicato allo Street Food, ma ancora più numerose le novità, tra cui molti nuovi gruppi cosplay e artisti che si alterneranno sul palco, tra i quali il grande Giorgio Vanni.

Tutti i giorni saranno disponibili stand di street food, Escape Room con Evasione Escape Room Genova, Virtual Reality Experience con VRtrek, Area Games e Area Gioco Lego con Albenga Brick.

Per conoscere il programma della manifestazione clicca qui.

Pietra Ligure. Domenica 28 aprile dalle ore 8 alle ore 19:30 grande occasione di shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme.

In via della Repubblica i migliori ambulanti della Liguria vi aspettano con una innumerevole selezione di banchi: abbigliamento, pelletteria, scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria, giocattoli e alimentari.

Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.

Loano. Sabato 27 e domenica 28 aprile torna “Frizzé e Mangia”, sagra gastronomica a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo.

Sul lungomare Garrassini Garbarino, nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare, si potranno degustare i “friscêu”, le tipiche frittelle liguri dolci o salate. Un appuntamento imperdibile per chi ama i piaceri del palato.

Gli stand resteranno aperti dalle 11:30 alle 22:30.

Cairo Montenotte. Dopo il successo dei due spettacoli di produzione “Il dio del massacro” e “La strana coppia” la stagione teatrale cairese si concluderà domenica 28 aprile alle ore 21 con uno degli appuntamenti più attesi: sul palcoscenico del “Chebello” salirà l’attore e regista romano Edoardo Leo.

“Ti racconto una storia” è uno spettacolo di appunti, suggestioni, letture e pensieri che Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornali, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

Finale Ligure. La splendida Cappella Oliveri nei Chiostri Santa Caterina a Finalborgo sarà visitabile domenica 28 aprile alle ore 10 e alle ore 11. Si tratta di uno dei più importanti cicli di affreschi del Medioevo ligure con “Scene della vita di Maria e della passione del Cristo”.

Il ciclo fu realizzato alla fine del Trecento da ignoti pittori, che ripresero motivi tipici della pittura toscana del periodo ispirandosi anche ai vangeli apocrifi.

Le visite guidate sono gratuite e con ritrovo in piazza santa Caterina.

Ceriale. Fino a domenica 28 aprile dalle ore 9 alle ore 22 appuntamento con l’Expo dei Gonfiabili più alti d’Europa.

Piazza della Vittoria (lato mare) e lungomare Armando Diaz (piazza del campo da basket – pineta) saranno interamente dedicati al divertimento dei più piccoli, trasformandosi in veri e propri parchi divertimento con la presenza di numerosi e grandi scivoli gonfiabili, alcuni alti oltre i 10 metri.

Durante il pomeriggio si terranno spettacoli itineranti di artisti di strada che si esibiranno in numeri di giocoleria, equilibrismo e intrattenimento.