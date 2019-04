Albenga Dreams: al via la quinta edizione del festival dedicato allo street food, al cosplay e al fantasy

Albenga. Prende ufficialmente il via la quinta edizione di Albenga Dreams, il festival dedicato allo street food, al cosplay e al fantasy in programma dal 26 al 28 aprile in piazza Corridoni.

Ecco il programma dettagliato dell’edizione 2019.

Venerdì 26 aprile:

– 16:30 apertura Fiera ed Inaugurazione Ufficiale

– 17:00 Concerto Piano B Live Albenga Dreams 2019

– 19:00 Presentazione del romanzo per ragazzi “Il Cuore

sul Muro” di Marco Vallarino

– TORNEO MAGIC THE GATHERING formato

COMMANDER 1 vs 1 presso Fortino Piazza Europa

– 21:15 Concerto Gem Boy Live Albenga Dreams 2019

Gruppi Cosplay: Doctor Who Italian Fan Club

501st Italica Garrison

Rebel Legion Italian Base

Old Republic Academy

Sabato 27 Aprile:

– 12:00 apertura fiera

– 17:00 Concerto Piano B Live Albenga Dreams 2019

– 17:30 Parata Cosplay presso Centro Commerciale Le Serre

– 20:00 Music and Cartoon

– 21:15 MIWA e i Suoi Componenti Live ad Albenga Dreams 2019

Gruppi Cosplay : Doctor Who Italian Fan Club

The World Avengers

501st Italica Garrison

Rebel Legion Italian Base

Old Republic Academy

Domenica 28 Aprile:

– 12:00 apertura fiera

– 16:00 Albenga Dreams 2019 – Gara Cosplay

– 18:00 Presentazione Libro “Al di là del muro…c’è

speranza per tutti”. Intervista a Carlo Cangiano

– 19:00 Presentazione Libro “Le Fiabe per…andare

sereni al nido e a scuola” di Alfredo Sgarlato e Paola

Buonsanti. Intervento Monica Maggi

– 21:15 Birkin Tree Live Albenga Dreams 2019

Gruppi Cosplay : Doctor Who Italian Fan Club

The World Avengers

501st Italica Garrison

Rebel Legion Italian Base

Old Republic Academy

Tutti i Giorni

– Street Food

– Escape Room con Evasione Escape Room Genova

– Virtual Reality Experiences con VRtrek

– Area Games

– Area Gioco Lego con AlbengaBrick