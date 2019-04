Albenga, domani sera all’Ambra il confronto tra i candidati sindaco: ultimi posti disponibili

Albenga. Ci siamo. Domani sera, ad Albenga, prenderà il via la settimana dei dibattiti elettorali organizzati dalla nostra testata giornalistica. Dopo il comune ingauno sarà il turno di Varazze (2 maggio), Finale Ligure (3 maggio) e Pietra Ligure (6 maggio). La location ch ospiterà il primo dei confronti tra candidati sindaco sarà la più grande disponibile nel comprensorio di Albenga: il centralissimo teatro Ambra, andato esaurito in poco più di 60 minuti.

A sfidarsi saranno i magnifici 4: Gero Calleri (centro destra), Diego Distilo (liste civiche), Fausto Icardo (M5s), Riccardo Tomatis (centro sinistra). Ricordiamo che per accedere al teatro sarà necessario presentarsi muniti del biglietto (digitale o cartaceo, non fa differenza) e che le prenotazioni saranno valide sino alle 20.45. Dopo tale ora tutti i posti ancora liberi saranno messi a disposizione sulla base del “chi prima arriva”, inoltre saranno resi disponibili circa 40 posti “in piedi” per assistere al dibattito che sarà comunque trasmesso in diretta web sul nostro sito e sui canali social della nostra testata.

L’iniziativa di IVG.it avrà anche una finalità benefica: la nostra redazione, infatti, ha invitato la sezione locale della Croce Bianca ad essere presente con un proprio “stand” presso il quale sarà possibile effettuare donazioni e conoscere meglio l’attività della pubblica assistenza, che come tutte le associazioni simili “vive” grazie alla generosità dei propri volontari e dei cittadini.

Per ragioni di sicurezza non sarà consentito introdurre nel teatro oggetti di grandi dimensioni, bastoni dei selfie e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Durante la serata i quattro aspiranti primi cittadini si confronteranno rispondendo a turno alle domande elaborate dalla redazione del nostro giornale. In questo modo gli albenganesi potranno iniziare a farsi un’idea concreta di quelle che sono le proposte e le iniziative dei candidati per il futuro della città in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Ovviamente non mancherà il “dialogo diretto” grazie alle domande incrociate che i candidati potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e (perché no) mettersi in difficoltà reciprocamente.

I candidati saranno messi alla prova anche dalle “domande social” che potranno essere inviate dagli utenti tramite Whatsapp e gli altri social-network.