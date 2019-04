Albenga, da oggi test di autoanalisi del sangue in entrambe le farmacie comunali

Albenga. Da oggi entrambe le farmacie comunali di Albenga potranno effettuare test di autoanalisi del sangue di glucosio, trigliceridi, colesterolo, emoglobina glicata e profilo lipidico. Questo grazie all’acquisto da parte del Comune di nuovi macchinari. Un miglioramento per la farmacia di via Don Isola (che già erogava alcuni test), una assoluta novità per la farmacia Centrale di via Milite Ignoto.

“L’amministrazione Cangiano ha intrapreso un percorso di potenziamento dei servizi offerti dalle Farmacie Comunali – informa la consigliera con delega alle farmacie Paola Deandreis – L’obiettivo è il miglioramento della salute e del benessere della comunità, e le farmacie, entro gli ambiti concessi, possono contribuire al processo di cura ed alle pratiche di prevenzione. I cittadini traggono grande vantaggio nel poter effettuare in farmacia semplici test autodiagnostici per avere un’indicazione periodica e veloce su alcuni parametri della salute”.

“Soddisfatta di questa implementazione delle prestazioni ai cittadini, vorrei ringraziare i direttori delle Farmacie ed i loro collaboratori, che condividono e credono in questo progetto orientato verso una farmacia dei servizi e che svolgono sempre con grande professionalità il loro lavoro, che si traduce in un servizio utile ed apprezzato dalla comunità” conclude la consigliera delegata Deandreis.