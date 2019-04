Albenga, cresce l’attesa per “CorriAMO la Fionda”

Albenga. Domenica 7 aprile si svolgerà ad Albenga l’attesissima manifestazione podistica ludico-motoria a scopo benefico “CorriAMO la Fionda”, organizzata dalla società Albenga Runners in collaborazione con i Fieui di Caruggi.

“L’evento è ormai entrato nel cuore della gente – sottolinea Fattor Fabrizio, presidente della società ingauna -. Le iscrizioni hanno già superato quota 1.500, ma l’obiettivo è quello di abbattere il record della scorsa edizione che ha registrato oltre 2.300 presenze“.

Quest’anno torna il Gabibbo come starter d’eccezione, in compagnia di Luca Bergamaschi, il simpaticissimo animatore di Striscia la Notizia.

Inoltre il pubblico potrà seguire tutta la manifestazione tramite il maxischermo che verrà posizionato nella centrale piazza del Popolo e in diretta streaming per non perdersi neanche un attimo della giornata di festa, sport e solidarietà.

Le somme raccolte serviranno a dare un contributo alla Uildm, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per l’acquisto di un pulmino necessario per gli spostamenti degli assistiti e a fornire alla pubblica assistenza Croce Bianca due importanti attrezzature sanitarie.

La partenza verrà data alle ore 16 da viale Martiri della Libertà. Il ritrovo è previsto alle ore 14 e alle 15 circa si chiuderanno le iscrizioni.

In previsione del grande afflusso di partecipanti e pubblico è consigliabile iscriversi in anticipo per evitare code al ritiro pettorale.

Si possono trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook degli Albenga Runners e su quella dedicata all’evento ovvero Corriamo la Fionda.