Albenga, Ciangherotti (FI): “La nostra città deve entrare nella Linea Sacra di San Michele Arcangelo”

Albenga. “La nostra città deve entrare nella Linea Sacra di San Michele Arcangelo per valorizzare il suo patrimonio”. Lo dice Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e assessore provinciale.

“Ho scoperto, quasi casualmente, che esiste la Linea Sacra di San Michele Arcangelo, un sorprendente allineamento tra sette santuari lontanissimi tra di loro, dall’Irlanda a Israele. Secondo la leggenda la linea retta è dovuta al colpo di spada che l’arcangelo inflisse al diavolo per rimandarlo all’inferno. Non solo, i tre santuari più importanti, Mont Saint Michel in Francia, la Sacra di San Michele in val di Susa e il santuario di Monte Sant’Angelo nel Gargano sono tutti alla stessa distanza, forse un monito dell’Arcangelo sulla necessità per i fedeli di rispettare le leggi di Dio”.

“La Linea Sacra, inoltre, è in perfetto allineamento con il tramonto del sole durante il solstizio d’estate. Fanno parte della Linea Sacra l’isolotto di Skellig Michael in Irlanda, St Michael’s Mount in Cornovaglia e Mount Saint-Michel in Normandia, la Sacra di San Michele in Val di Susa, il santuario di San Michele Arcangelo presso Foggia, il Monastero dell’isola di Symi, in Grecia, e il Monastero del Monte Carmelo in Israele. Detto questo non volevo certamente fare un pistolotto di storia. Osservando la Linea Sacra, infatti, si vede chiaramente come la retta passi per Albenga, città che ha in San Michele Arcangelo il suo patrono e la splendida cattedrale”.

“Visto il successo che sta ottenendo il progetto di valorizzazione del sentiero di San Martino, se ben gestito capace di intercettare un turismo religioso internazionale, credo non sarebbe una cattiva idea riuscire ad inserire Albenga, la sua cattedrale, il suo legame con San Michele Arcangelo all’interno nella storia Linea Sacra, riuscendo così a mettere al centro di un turismo di qualità il centro storico di Albenga. Al momento è solo un’idea, ma quando saremo al governo di Albenga con Gero Calleri sindaco si potrà dare vita ad un progetto serio e articolato”.