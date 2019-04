Albenga, Cangiano contro Salvini: “Mai vista un’espulsione nè l’aumento di una unità per le forze dell’ordine”

Albenga. “Da quando governano la Lega e il Movimento 5 Stelle, il ministro Salvini ha fatto una miriade di annunci sulle espulsioni e sull’aumento degli organici delle forze dell’ordine. Ebbene, ad Albenga non si è mai vista un’espulsione nè l’aumento di una sola unità per le nostre forze dell’ordine”.

Non usa mezze misure il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, che all’inaugurazione del point elettorale del candidato sindaco, e suo attuale vice, Riccardo Tomatis si è lasciato andare ad alcuni commenti sul Governo ed in particolare sull’operato del ministro dell’Interno.

Ieri, dal point elettorale del candidato del centrodestra Gerolamo Calleri, il sottosegretario della Lega Guido Guidesi non aveva risparmiato un attacco alla compagine di centrosinistra. Accuse rispedite al mittente oggi da Cangiano.

“I politici della Lega vengono qui (chiaro il riferimento a Guidesi), senza nemmeno conoscere la città e le sue dinamiche ed esprimono giudizi sul nostro operato senza sapere di cosa parlano. D’altronde loro sono abituati a fare tante, troppe promesse e tutte irrealizzabili: questo è il loro modo di fare”, ha affermato Cangiano.

A fargli eco il candidato sindaco Tomatis, che ha rincarato la dose: “Qui vediamo tanta gente di Albenga, cosa che non succede per quanto riguarda il centrodestra: basta guardare le immagini dell’inaugurazione del point di Calleri per accorgersi di quante persone intervengano da fuori e succede così ogni volta. Non possiamo permettere a chi non è di Albenga di parlare male della nostra città”.

Una manciata di giorni fa, il sindaco di Albenga si era reso protagonista di un altro intervento molto piccato, indirizzato al ministro Luigi Di Maio per criticare “l’immobilismo totale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Governo sul tema Piaggio e LaerH”.