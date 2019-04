Albenga. “Qui ci sono i dipendenti di un’azienda strategica, verso cui sino ad oggi è stato tenuto un comportamento inadeguato da parte del Governo. Questa situazione è stata gestita finora in modo totalmente non competente e anche non rispettoso di lavoratori e istituzioni. Io ho partecipato a tutti gli incontri a Roma e sembra davvero che i ministeri non si parlino tra di loro: dicono una cosa e poi viene smentita subito dopo…”. Questo il commento a caldo del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano subito dopo l’incontro con i lavoratori di LaerH, che questa mattina sono nuovamente scesi in strada per gridare la propria preoccupazione su un futuro sempre più nebuloso.

“Il sindaco ha l’obbligo di incontrare tutti, e in particolare le persone in difficoltá – ha detto Cangiano – Ho invitato i dipendenti LaerH in questa sala, la sala del consiglio comunale, perchè è qui che si discutono le cose più importanti per il destino della città: la questione Piaggio-LaerH è sicuramente tra queste. Queste persone hanno famiglie, figli, mutui, di fronte a loro non può esistere che non vengano incontrate: hanno chiesto un incontro al Mise e Di Maio non c’è mai stato, lo hanno chiesto a Conte e non lo hanno ancora fissato…”.

Il sindaco è estremamente critico con il Governo: “Non si capisce se non c’è la volontà di trovare una soluzione oppure se c’è ma non viene comunque portata avanti in modo corretto e serio. Conte e Di Maio, o comunque i ministri in generale, hanno tempo per fare ospitate, interviste e dirette Facebook, ma non per trovare una soluzione per i lavoratori”.

“La soluzione non è facile, ma è necessaria e in tempi brevi – tuona – Ci vuole rispetto per tutti, in particolare per dipendenti con una professionalità eccelsa come quella di questi lavoratori. Io sono e saró sempre con loro in qualunque iniziativa decideranno di intraprendere”.

Cangiano ha poi telefonato in disparte al Prefetto per chiedergli un incontro specifico dedicato a LaerH: “Mi è stato garantito che già oggi mi ricontatterà per darmi una data. Faremo l’incontro entro la fine di questa settimana”. Intanto le proteste dei dipendenti LaerH non sono finite: domani saranno a Savona al fianco dei lavoratori Piaggio.