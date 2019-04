Albenga, Calleri: “Impegno per valorizzare il Palio Storico, chiederò patrocinio al Ministero del Turismo”

Albenga. “Il Palio Storico di Albenga è una delle manifestazioni più apprezzate della nostra città, resa possibile grazie all’intuizione di MarEventi nel 2010 e dalla lungimiranza di Rosy Guarnieri. Un’iniziativa coinvolgente ed emozionante, che è per fortuna è proseguita negli anni a venire, capace di attirare visitatori anche da al di fuori dei confini comunali e regionali. Un grazie all’associazione e a tutti coloro che rendono possibile la sua buona riuscita ogni anno”.

Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga del centrodestra.

“Il Palio va valorizzato, tutelato e bisogna farlo crescere e conoscere il più possibile: ora serve il salto di qualità. Ho parlato con l’amico Gian Marco Centinaio, ministro del Turismo, circa la possibilità di ottenere il patrocinio del suo Ministero, una pratica che va portata avanti, a costo zero per il territorio, che contribuirebbe a dare all’evento un giusto riconoscimento e a dare una spinta notevole dal punto di vista promozionale”.

“È nostra intenzione mettere in campo il massimo impegno a sostegno del Palio e di tutte le manifestazioni caratteristiche di Albenga, portarle in tutte le fiere e le vetrine nazionali e internazionali, puntare alle sinergie con la Regione e con i Ministeri, per dare alla nostra città la visibilità che si merita e portare turisti da tutto il mondo a scoprire e apprezzare le nostre eccellenze culturali ed enogastronomiche, binomio vincente da incentivare” conclude Calleri.