Albenga. La “Festa dei Nonni” è stata istituita a livello nazionale nel 2005 per riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale che questi ricoprono all’interno della società, in special modo nell’aiutare la famiglia nell’accudimento dei nipoti.

Era invece il 12 novembre 2011 quando al cinema-teatro Ambra di Albenga si è tenuta la prima “Festa dei Nonni” organizzata dall’associazione Vecchia Albenga, è andata in scena al Cinema Teatro Ambra, la prima Festa dei Nonni Albenganese. Visto il grande successo Vecchia Albenga ha voluto, nel tempo, mantenere questa bella iniziativa: il 31 marzo scorso si è tenuta la nona edizione.

“Grazie alla collaborazione dei circoli didattici, alla disponibilità degli insegnanti e alla presenza di un folto pubblico rappresentato da nonni e genitori, si è tenuta una splendida festa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Giorgio Cangiano con il suo vice Riccardo Tomatis oltre al presidente dell’associazione Marisa Scola accompagnata da una folta rappresentanza del suo direttivo e dal ‘nonno per eccellenza’, il simpatico e baffuto Tino Pilot”.

“Filo conduttore il dialogo tra nonni e nipoti: sul palco si sono esibite le scolaresche delle classi terze A e B della scuola Don Barbera di via degli Orti e le classi quarte A, B e C della scuola Paccini che con simpatici e coinvolgenti scenette e canzoni hanno rivalutato la figura degli anziani all’interno della famiglia, mostrando che in questo periodo i nonni oltre ad avere un’innumerevole quantità d’interessi (dalla palestra ai social dalle associazioni culturali al ballo) sono sempre disponibili a ricoprire la figura di nonni sitter per la felicità dei loro piccoli. Toccanti anche due lettere scritte da un nonno e una nonna concernenti le gioie ed emozioni che hanno rappresentato i nuovi nati dei loro figli. Al termine un arrivederci al prossimo anno”.