Albenga, 500 firme per Diego Distilo: “Con noi chi non si ritrova negli ‘splendidi’ figli di papà”

Albenga. “Siamo davvero felici. In sole poche ore, divise in due giornate, siamo riusciti ad avere adesioni da 500 persone che firmando per le nostre liste ci permetteranno di gareggiare alle prossime elezioni comunali del maggio 2019”. Lo annuncia Diego Distilo, candidato sindaco ad Albenga con le liste “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”.

“Dobbiamo ringraziare pubblicamente l’amico consigliere comunale Massimiliano Nucera e il consigliere comunale Lilliane Plumeri – prosegue Distilo – che con la loro presenza ci hanno permesso di poter far sottoscrivere le liste al fiume di gente che si è presentata ai nostri banchetti. Questo segnale importante di democrazia partecipata ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.

“Il popolo, fatto di operai, commercianti, piccoli imprenditori e di tutta la gente comune è con noi – annuncia il candidato – Ascoltando le persone per strada abbiamo capito che la maggioranza assoluta di Albenga è stufa di altolocati che salutano per strada solo nel periodo della campagna elettorale. Noi siamo pronti a rappresentare quella parte della città che non si ritrova negli ‘splendidi figli di papà’. Buona Pasqua a tutti: insieme cambieremo Albenga”.