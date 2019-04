Albenga. Successo di pubblico ieri pomeriggio in Piazza dei Leoni ad Albenga per il concerto “sound of Europe” del coro femminile della città irlandese di Bangor.

Il coro costituito da 50 coriste di voci diverse accompagnate al pianoforte, ha presentato i brani più significativi del proprio repertorio. Soddisfazione e compiacimento sono stati espressi dagli organizzatori dell’evento: la fondazione Oddi e L’associazione Green Butterfly, sostenute dalla parrocchia di San Michele e dal Comune di Albenga.

Il direttore della fondazione, Riccardo Badino a conclusione del concerto ha dato appuntamento per un nuovo incontro musicale con gruppi irlandesi per il prossimo mese di luglio ed ha auspicato altresì un ritorno dello stesso coro femminile.