Albenga 2019, una big del turismo candidata per Calleri sindaco: è Alessandra Zunino Segre

Albenga. Una big del turismo in campo per Calleri sindaco. Alla squadra che sostiene il candidato sindaco di Albenga Gerolamo Calleri si aggiunge Alessandra Zunino Segre, titolare con il marito Edmondo del noto hotel Relais & Chateaux “La Meridiana” di Garlenda, già presidente della sezione di Albenga dell’UPA – Unione Provinciale Albergatori e consigliere comunale uscente a Garlenda.

Una figura autorevole nel mondo dell’accoglienza turistica, settore nel quale lavora da 38 anni, promuovendo attraverso la propria attività il territorio ingauno e ligure in Italia e nel mondo nelle principali fiere internazionali.

“Gerolamo Calleri è la persona giusta per cambiare Albenga, ho accettato di candidarmi in suo sostegno per mettere a disposizione della comunità tutte le mie competenze e le conoscenze in materia di turismo, per far conoscere il nostro territorio al di fuori dei confini regionali e nazionali e per puntare la luce dei riflettori sulle nostre eccellenze, che devono essere tutelate, promosse e valorizzate”, afferma Alessandra Zunino Segre, cugina dell’ex sindaco di Albenga Mauro G. Zunino, candidata nella lista della Lega a sostegno di Gerolamo Calleri Sindaco.

“In questi anni alla guida dell’associazione albergatori ho messo tutto il mio impegno per far crescere Albenga dal punto di vista turistico, sono stati raggiunti importanti traguardi, ma c’è molto ancora da fare. La città ha grandissime potenzialità, da rendere meglio fruibili per chi viene da fuori e per gli stessi cittadini: va presentata e raccontata ai turisti così che possano scoprirla e innamorarsi del suo centro e delle sue frazioni, della sua storia e dei suoi prodotti tipici”.

“Ringrazio Alessandra, è un’aggiunta molto importante alla nostra squadra. Un piacere e un onore averla al nostro fianco: la sua esperienza e le sue competenze nel campo del turismo su scala internazionale saranno molto utili per rilanciare il ‘brand’ Albenga e per fare sì che il nostro territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche, possa fare un salto di qualità decisivo e diventare meta turistica conosciuta in Italia e all’estero”, commenta Gerolamo Calleri.