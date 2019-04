Albenga. Tanti sono rimasti fuori, un teatro Ambra stracolmo di gente per la presentazione pubblica della candidatura a sindaco di Riccardo Tomatis e dei candidati alla carica di consigliere comunale che lo sosterranno nella sfida del 26 maggio, tre liste civiche: “Con Albenga”, “Insieme per il Futuro” e “Progetto Comune”, per un totale di 48 candiati.

L’incontro è stato aperto dal sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, che ha lanciato con forza la candidatura di Tomatis per la carica di primo cittadino, un possibile passaggio di testimone tra il primo cittadino uscente e l’attuale vice sindaco. Il sindaco Cangiano, nel suo intervento, ha evidenziato il percorso degli ultimi anni e gli interventi che hanno contribuito a cambiare il volto della città.

di 12 Galleria fotografica Albenga, presentazione liste e candidati Tomatis Sindaco









“Davvero non me lo aspettavo… Una risposta bellissima e straordinaria degli albenganesi per questo appuntamento, sono davvero felice e orgoglioso di così tanta partecipazione e affetto per la mia persona e per tutti i candidati che mi sosterranno” ha detto Tomatis.

Quanto alle liste presenti a sostegno della sua candidatura a sindaco: “Sicuramente è da sottolineare l’estrema trasversalità dei componenti, di estrazioni politiche differenti, ma unite nella passione e voglia di impegnarsi per la città di Albenga”.

“Abbiamo presentato un programma ricco e dettagliato per governare Albenga nei prossimi 5 anni, ci tengo a ricordare la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Albenga, Leca e Bastia, risolvendo tra l’altro problemi di traffico e viabilità: se sarò eletto sindaco sarà uno dei primi interventi che desidero fare” ha concluso Tomatis.