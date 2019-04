Albenga 2019, un bomber per il centrodestra: il centravanti dell’Albenga Giovanni Mela in campo con Calleri

Albenga. Un nome illustre per team Calleri: per la squadra guidata dal candidato sindaco Gerolamo Calleri scende in campo anche Giovanni Mela, noto attaccante che ogni domenica indossa la divisa dell’Albenga Calcio. A darne notizia è stato lo stesso calciatore sui suoi profili social, oggi, nel giorno del suo compleanno.

”Chi mi conosce bene sa che quando mi dedico a qualcosa lo faccio con il massimo impegno, la massima lealtà e la massima dedizione. Nella vita, come sul campo di gioco. Passione e dedizione, oltre a rispetto della libertà e delle idee di tutti penso siano fondamentali, tutti i giorni. Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali, per dare il mio contributo per cambiare Albenga”, ha scritto Giovanni Mela.

Classe 1986, originario di Sassari e cresciuto a Sorso, in Sardegna, Giovanni Mela è albenganese di adozione dal 2007, anno in cui si trasferì in Liguria per motivi calcistici. Già organizzatore di eventi per importanti locali sul territorio, nonché responsabile del celebre “Apple House Party”, festa patrocinata anche dal Comune che per anni ha radunato sul lungomare di Albenga centinaia di giovani, dal 2014 è titolare di un servizio di posta privata che opera ad Albenga con professionisti e amministratori di condominio.

“Ringrazio il senatore Paolo Ripamonti e il segretario della Lega Albenga Cristina Porro, ma soprattutto il candidato sindaco Gerolamo Calleri per questa opportunità, per migliorare in modo concreto la città che mi ha accolto e in cui ho scelto di vivere, Albenga. Diversi schieramenti mi hanno chiesto di candidarmi, ma ho seguito il cuore e i miei ideali: io sto con Gero e con Matteo Salvini”, dichiara Mela, che sarà candidato nella lista Lega a sostegno di Calleri sindaco.

“Giovanni è carico di entusiasmo, ama la nostra Città e ha tantissime idee per migliorarla. Siamo onorati e felici di averlo al nostro fianco, per fare grandi cose per Albenga”, afferma Gerolamo Calleri.