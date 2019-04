Albenga 2019, Tomatis: “Nel 2014 Forza Italia e Lega hanno lasciato una città in condizioni disastrose”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica del candidato sindaco di Albenga per il centro-sinistra Riccardo Tomatis all’attacco sferrato questa mattina da Forza Italia e dal candidato consigliere Eraldo Ciangherotti.

“Cinque anni fa abbiamo trovato una città in condizioni disastrose: sporca, insicura, con il verde pubblico completamente trascurato, le strade rotte, la manutenzione inesistente, gli impianti sportivi addirittura abbandonati e inutilizzabili e, in tutto questo, un bilancio comunale disastroso. Questa è la situazione che abbiamo ereditato grazie a Ciangherotti e alla Lega di quel Calleri che oggi si propone come sindaco.”

“Nel ‘gioco’ di trovare il ‘buono e cattivo’ delle passate amministrazioni, dunque, pare proprio che ci sia molto da discutere e valutare. Credo che i cittadini, che sono dotati di buona memoria, si rendano perfettamente conto di quanto abbiamo fatto e, guardando al nostro concreto impegno, a quanto vogliamo ancora realizzare. Le polemiche, dunque, vengono lasciate ad altri, gli ‘esperti’ in questo campo, ma che, in passato, non sono stati altrettanto ‘maestri’ nel fare”.

“La cosa più squallida è che Calleri davanti sorride e si dice pronto ad una campagna elettorale propositiva (così sembra aver fatto ad esempio durante il confronto di ieri) invece in realtà si nasconde dietro le dichiarazioni, peraltro false, dei sui candidati consiglieri. Troppo comodo. O non sa cosa sia la lealtà o ancora peggio non è in grado di dare un indirizzo ai suoi portavoce”.

Tomatis conclude rivolgendosi direttamente a Calleri: “Non oso pensare cosa potrebbe succedere nel caso fossi eletto, ma d’altra parte tutta la città sa che non saresti tu a governare. La vostra pagella sono i 4 anni di disastri e il commissariamento del Comune”.