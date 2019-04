Albenga 2019, svelato il simbolo della lista civica “Calleri Sindaco”

Albenga. La lista civica “Calleri Sindaco” a sostegno della candidatura di Gerolamo Calleri presenta il suo simbolo. La lista civica si affianca a quella della Lega e a quella “Albenga Vince” (Forza Italia e Fratelli d’Italia) che sostengono il candidato sindaco.

“La nostra lista civica sarà composta da persone di Albenga provenienti da settori e categorie diverse, rappresentanti della cosiddetta ‘società civile’, che amano la propria città e che hanno deciso di scendere in campo per mettersi a disposizione del proprio territorio e della comunità, per cambiare Albenga, insieme”.

“Nei prossimi giorni si presenteranno al pubblico e faranno conoscere le proprie idee per migliorare la città. Il simbolo è molto semplice, diretto, immediato: Calleri Sindaco, su sfondo blu. Bisogna ripartire dalla semplicità e dalle cose essenziali, dall’ascolto e dal dialogo, tutti i giorni con i cittadini, tra la gente”, afferma il candidato sindaco Gerolamo Calleri.