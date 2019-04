Albenga 2019, Quaglieni interroga i candidati: “Quali idee per cultura e beni culturali?”

Egregio direttore,

Ho assistito con vivo interesse al confronto tra i candidati sindaci di Albenga che ha dimostrato l’alto senso civico degli albenganesi che si sono quasi del tutto astenuti da tifoserie, tanto inopportune quanto oggi molto frequenti non solo nei periodi elettorali.

Tanti i temi trattati, tutti di sicuro interesse, focalizzati molto bene dal bravo Daniele Strizioli.

Mi è sembrato poco dibattuto il tema della cultura e dei Beni culturali che ad Albenga si coniuga con un turismo di qualità che vada oltre i campeggi.

La valorizzazione del Battistero e del centro storico con le sue piazze e le sue torri deve essere un tema centrale della campagna elettorale.

Un tema inoltre vorrei indicarlo io : il piano del colore delle case del centro storico che è strettamente collegato alla tutela del medesimo che non è un insieme banale di carugi,ma il volto storico della Albenga , bellissima città medievale di cui parlava Nino Lamboglia.

Oggi ho rivisto una casa in via Roma tinta di un giallo limone che davvero ha poco a che vedere con la storia della Città.E in molti angoli del centro appare purtroppo presente una certa trascuratezza che forse nasce dalla non adeguata consapevolezza del valoreinestimabile del patrimonio storico ed artistico di Albenga.

Mi piacerebbe sentire cosa pensano di queste cose i candidati.

Mi complimento con IVG per l’occasione che ci avete offerto di lasciare un’offerta per la Croce Bianca,un gesto di solidarietà umana che oltrepassa i limiti della politica. Molti cordiali saluti . Pier

Franco Quaglieni