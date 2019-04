Albenga 2019, nella squadra di Tomatis anche il dottor Roberto Pirino

Albenga. Il dottor Roberto Pirino entra a far parte della squadra del candidato sindaco Riccardo Tomatis. A dare l’annuncio è proprio quest’ultimo: “Sono molto contento che Roberto abbia accettato di candidarsi nella mia squadra – commenta – è una persona che stimo molto, competente e capace, inoltre ha acquisito una notevole esperienza nel consiglio di amministrazione della Fondazione Oddi e insieme ai membri del C.D.A hanno fatto un ottimo lavoro con risultati davvero positivi”.

“Ho deciso di accettare la proposta di candidarmi per le prossime elezioni per il consiglio comunale di Albenga dopo aver riflettuto a lungo sul lavoro svolto nel consiglio di amministrazione della Fondazione Oddi in questi ultimi cinque anni – afferma Roberto Pirino – Con gli altri componenti del consiglio, Alessandro Colonna, Carlo Basso, Francesca Giraldi e Giovanni Gasco, abbiamo risanato il bilancio, collaborato attivamente con la Soprintendenza ai ben culturali, riaperto siti archeologici e valorizzato i beni culturali della nostra città”.

“Abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere, mi auguro che i cittadini lo comprendano e diano la fiducia indispensabile per condividere un solo obbiettivo, il miglioramento del nostro patrimonio perché sia apprezzato sempre più dai residenti e da chi ci onora della sua presenza come turista” conclude.