Albenga 2019, Massimiliano Nucera si “smarca” a sorpresa : “Non mi candiderò”

Albenga. È stato una delle figure simbolo della politica ingauna (negli ultimi anni ha ricoperto praticamente tutti i ruoli politici ed amministrativi possibili nell’ambito del Comune di Albenga), candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale, e, fino ad oggi, uno dei personaggi più “ambiti” e “chiacchierati” in vista delle imminenti elezioni amministrative 2019.

I ben informati affermano con certezza che i vari schieramenti in corsa, in primis centrodestra e centrosinistra, ma non solo, abbiano provato fino all’ultimo a convincerlo a sposare il proprio progetto, ma in modo evidentemente infruttuoso.

Stiamo parlando di Massimiliano Nucera che, proprio nella giornata odierna (9 aprile 2019) ha reso nota la volontà di compiere una sorta di “passo indietro”: non si candiderà. E lo ha comunicato attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook corredato dai motivi che lo hanno spinto ad intraprendere questa scelta.

“Mentre oramai gli schieramenti in campo stanno prendendo forma mi rendo conto che sia giusto ufficializzare la mia scelta di non candidarmi in questa tornata elettorale, – ha spiegato Nucera. – Devo ufficializzare questa decisione perché è giusto farlo nei confronti di chi per strada mi ferma per sapere cosa farò, nei confronti dei miei tanti elettori ed ammiratori che in questi anni mi hanno dato fiducia ed attestati di stima”.

“Ho iniziato quello che ho sempre definito un ‘servizio alla Città’ in Consiglio Comunale nel 2010 candidandomi nella lista del Popolo della Libertà per Rosi Guarneri Sindaco. Da allora ad oggi ho avuto l’onore di ricoprire praticamente tutti i ruoli politici ed amministrativi possibili nell’ambito del Comune di Albenga. E’ stata una esperienza straordinaria durante la quale ho speso tutto me stesso sacrificando famiglia, affetti, lavoro amicizia e passioni”.

“Ho ricevuto in cambio soddisfazioni incredibili nel servire la mia Città e tutti gli albenganesi di cui resto follemente innamorato. Posso anche aver sbagliato qualche volta, nessuno è perfetto, ma sempre in buona fede. Io per ora mi fermo qui, penso sia giunto il momento di dare spazio ad altri, a chi ritiene di avere più entusiasmo, più tempo a disposizione, al nuovo e a chi pensa di saper fare meglio”.

“Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati ricordando loro di amare Albenga e amministrarla, se saranno eletti, con onore e responsabilità come ho cercato di fare io”, ha concluso Nucera.