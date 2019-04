Albenga 2019, l’avvocato Alessandro Chirivì candidato nella lista civica “Calleri Sindaco”

Albenga. In campo con Gerolamo Calleri un altro volto importante della società civile di Albenga: Alessandro Chirivì.

“Posso dire di essere stato uno dei primi sostenitori della candidatura a sindaco di Calleri, da subito decisamente convinto che fosse la persona giusta per guidare la città per i prossimi dieci anni”, afferma il noto e stimato avvocato cassazionista ingauno, che ha ricoperto numerosi incarichi amministrativi e associativi.

Già difensore civico della Provincia di Savona, consigliere comunale ad Albenga e presidente di Palazzo Oddo, vicepresidente del Comitato Territoriale e del Comitato di Pontelungo, componente del Comitato Direttivo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga, con un passato da ufficiale nella Marina Militare, molto attivo negli ambiti culturali ingauni e comprensoriali, nell’associazionismo cattolico e nel mondo dello sport, da 6 anni presidente della storica società calcistica ingauna San Filippo Neri, Alessandro Chirivì sarà candidato nella lista civica Calleri Sindaco.

“La mia famiglia vive a Pontelungo da generazioni: qui ha abitato mia nonna, i miei genitori, gli zii e le zie, qui mia sorella ha aperto un’attività commerciale e qui ho deciso di comprare casa e creare la mia famiglia – dichiara Chirivì – Non posso più sopportare la situazione in cui il quartiere è precipitato: la mancanza di sicurezza o comunque la diffusa percezione di insicurezza minano alla base il benessere e la qualità della vita degli abitanti di un quartiere, quello di Pontelungo, un tempo considerato il salotto buono della città, vicino al centro, ai servizi e alle scuole, vivibile e a misura delle famiglie, mentre adesso si trova una situazione di degrado, tra spaccio di droga, furti, microcriminalità e ciclici danneggiamenti notturni delle automobili in sosta, e vede inesorabilmente diminuire di giorno in giorno il valore di immobili e attività commerciali”.

“Molti amici e abitanti di Pontelungo mi hanno chiesto di impegnarmi nuovamente in politica e di portare avanti in Comune le esigenze di sicurezza e di rilancio del nostro quartiere; mi metto a disposizione con tutte le mie competenze e il mio entusiasmo. Le mie priorità? Sicurezza prima di tutto, poi valorizzazione del nostro immenso patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico, da sfruttare in sinergia con l’agricoltura e con le nostre eccellenze alimentari per un nuovo turismo basato sull’incontro tra cultura, gastronomia, musica, outdoor e mare, e con la nostra splendida isola che dovrà finalmente diventare visitabile dai turisti, e infine accessibilità agli impianti comunali pubblici per tutte le associazioni sportive presenti sul territorio, senza distinzioni”, conclude Alessandro Chirivì.

“Ringrazio per il sostegno Alessandro, persona seria e competente che con la sua preparazione saprà sicuramente dare un importante contributo alla nostra squadra”, commenta il candidato sindaco Gerolamo Calleri.